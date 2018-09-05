مسؤول: الدول المضيفة للاجئين رفضت عرضا أمريكيا لـ”التخلي” عن الأونروا

كشف مسؤول فلسطيني عن أن “الإدارة الأمريكية عرضت على الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين بأن تتلقى قيمة الدعم المالي الذي حجبته، مؤخراً، عن وكالة الغوث الدولية (أونروا) لتقوم بتقديم نفس الخدمات التي تقدمها الوكالة حالياً، ولكنها جُوبهت بالرفض”.

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية الأربعاء عن المسؤول القول إن “الولايات المتحدة تواصلت مع الدول المضيفة وأبدت استعدادها لتقديم نفس قيمة المبالغ إليها، والتي كانت تتبرع بها للوكالة، قبيل إعلانها قبل يومين عن وقفها بالكامل”، وتزيد قيمتها عن 360 مليون دولار سنوياً.

وأوضح بأن “هذا المقترح الذي عرضته واشنطن على الدول المضيفة مشروط بالتخلي تدريجياً عن عمل الأونروا، وصولاً إلى إنهاء دورها ووجودها، بهدف إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم، في إطار محاولات تصفية القضية الفلسطينية”.

ونوه إلى أن “الإدارة الأمريكية تمتلك البديل عند رفض الدول المضيفة للمقترح، عبر التوجه إلى المنظمات الأممية المعنية، وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل تسلم مهام الأونروا تدريجيا والحلول مكانها، بما يعني توطين اللاجئين الفلسطينيين حيثما يتواجدون”.

ويُشار إلى أن “الأونروا” تشهد أزمة مالية خانقة وغير مسبوقة، لاسيما بعد الخطوة الأمريكية الأخيرة، في ظل عجز مالي وصل إلى 217 مليون دولار.