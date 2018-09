غواصة أمريكية ذرية محملة بصواريخ توماهوك إلى المتوسط

أفاد موقع Strategic Sentinel الأمريكي المتخصص في تحليل السياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي بأن الغواصة النوويةUSS Newport News المزودة بصواريخ توماهوك، دخلت مياه المتوسط.

وقال الموقع الأمريكي: "رصدت الغواصة متعددة الأغراض USS Newport News أمس وهي تدخل إلى البحر المتوسط".

وذكر موقع خدمة المراقبة البحرية التي تتولى مراقبة تحركات السفن والغواصات الحربية الأمريكية أمس، أن هذه الغواصة غادرت جبل طارق في 3 سبتمبر، وهي تتجه الآن إلى شرق المتوسط.

اللافت أن السلطات الأمريكية لم تعلن عن أي تحركات بحرية بمشاركة الغواصة USS Newport News في هذه المنطقة، كما لم يرد البنتاغون على طلب مراسل وكالة تاس، نفي أو تأكيد هذا النبأ.

USS Newport News (SSN-750) Los Angeles class Fast Attack Submarine departed Gibraltar on SEP 3 @ 1200z heading eastbound into the Mediterranean pic.twitter.com/1TjV0xHjvc