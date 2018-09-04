كم بلغت إيرادات قناة السويس خلال العام الجاري؟

كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن إيرادات قناة السويس خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت 58.6 مليار جنيه.

وبحسب التقرير، سجل شهر مايو 2018 أكثر الأشهر ارتفاعا من حيث قيمة إيرادات القناة خلال الفترة المشار إليها من العام الجاري، حيث حققت قناة السويس عائدا في هذا الشهر بقيمة 8.9 مليار جنيه.

وخلال شهر يوليو الماضي "نهاية الفترة المشار إليها"، بلغت إيرادات قناة السويس 8.8 مليار جنيه، بارتفاع 800 مليون جنيه عن الشهر المماثل "يوليو 2017"، والذي بلغت الإيرادات فيه 8 مليارات جنيه، وبزيادة نحو 100 مليون جنيه عن شهر يونيو 2018، والذي بلغت إيرادات القناة خلاله 8.7 مليار جنيه.

يذكر أن الحكومة المصرية أصدرت عبر 4 مصارف، شهادات باسم قناة السويس عام 2014 بفائدة سنوية 12% بغرض تمويل مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس، وجمعت الحكومة نحو 68 مليار جنيه.