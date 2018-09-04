ترامب يعرض على عباس لقاءه في نيويورك

قالت صحيفة معاريف العبرية ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عرض على رئيس السلطة محمود عباس لقاءه هذا الشهر في نيويرك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.

واوضحت الصحيفة ان التحرك الامريكي من الرئيس ترامب تجاه عباس ياتي كمحاولة لاعادته الى طاولة المفاوضات.

ولفتت الصحيفة الى ان عباس يضع عدة شروط اهمها تغيير ترامب لاعضاء فريق السلام كمبعوثه للشرق الاوسط غرينبلات وصهره جاريد كوشنير والسفير الامريكي في اسرائيل فريدمان، اضافة الى اتخاذ ترامب تنازلا سياسيا يلغي بموجبه المواقف السابقة المنحازة لاسرائيل

واشارت الصحيفة الى ان ابو ترامب لجأ الى بعض الدول العربية للضغط على الرئيس عباس من اجل اعادة العلاقات الفلسطينية الامريكية كما ان ترامب اعلن انه سيؤجل طرح "صفقة العصر" بعد اجراء انتخابات الكونغرس النصفية وربما تكون في العام 2019.