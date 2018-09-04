الزراعة: تراجع في المساحات المزروعة بمحصول الجوافة هذا المواسم

قالت وزارة الزراعة: إن محصول الجوافة لهذا الموسم تراجع مقارنة مع الأعوام السابقة، وعزت ذلك للأسباب التالية منها إصابة أشجار الجوافة بالعديد من أمراض التربة وملوحة المياه، إضافة الي تدهور الوضع الاقتصادي بصفة عامة، وتدفق فواكه منافسة أدي لعدم اهتمام المزارع برعاية بساتين الجوافة، وايضاً تدهور بعض الأصناف المحلية، والزحف العمراني، وتفتيت الملكية، وايضاً وقف التصدير للدول العربية ، والضفة الغربية

وأكد م. محمد الناقة مدير البستنة الشجرية في الإدارة العامة للإرشاد بوزارة الزراعة أن المساحة الاجمالية المزروعة بمحصول الجوافة للعام 2018 بلغت حوالي 2460 دونم منها 2141 دونم مثمر و 319 دونم غير مثمر، ومن المتوقع أن تنتج (3639) طناً من محصول الجوافة تحقق اكتفاء بنسبة 80%

ويعتبر محصول الجوافة من المحاصيل ذات القيمة الغذائية نظرا لأهميتها الاقتصادية و لثمار الجوافة فوائد غذائية عديدة، وذات قيمة علاجية، و كذلك تستخدم أوراق الجوافة في علاج العديد من الأمراض .

ودعا الناقة إلى ادخال أصناف جديدة من الجوافة من شأنها أن تتحمل ملوحة المياه، وتقاوم أمراض التربة كما دعا المؤسسات والجمعيات الزراعية كافة الى توجيه الدعم و الإسناد لهذا المحصول من خلال عمل مشاريع تطويرية.