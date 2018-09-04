مورينيو يوافق على عقوبة الحبس لمدة عام

كشفت صحيفة "إل موندو - El Mundo" الإسبانية، أن المدير الفني لمانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، وافق على عقوبة الحبس لمدة عام بسبب تهمة التهرب الضريبي في إسبانيا.

واعترف مورينيو بأنه أخفى عن السلطات الإسبانية جزءا من دخله خلال عمله كمدرب لفريق ريال مدريد.

فلم يدفع المدرب البرتغالي في عام 2011 ضرائب تقدر بـ (1.6) مليون يورو ، وفي العام 2012 مبلغ (1.7) مليون يورو.

ويبدو أن مورينيو سيقوم بتسوية أموره مع وزارة المالية، مثلما فعل مواطنه كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، وعلى الأرجح سيتم تغريمه بدلا من معاقبته بالسجن، وذلك وفقا للقانون الإسباني، الذي ينص على أنه يمكن للمتهم الحاصل على عقوبة بأقل من عامين على الجريمة الأولى على أن يقضيها تحت المراقبة.