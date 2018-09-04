الاحتلال يطرد 7 عائلات فلسطينية من الأغوار الشمالية

طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من العائلات الفلسطينية من خيامها، في منطقتي خربة "أم الجمال"، و"البرج"؛ بحجة التدريبات العسكرية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن سلطات الاحتلال تواجدت في المنطقتين وطردت سبع عائلات منها، من الساعة الخامسة مساء اليوم، حتى العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء.

وكانت سلطات الاحتلال أخطرت يوم أمس أربع عائلات من خربة "أم الجمال"، وثلاث أخرى من منطقة "البرج"، بالطرد من خيامهم بحجة التدريبات.

يشار إلى أن الاحتلال يطرد بشكل مستمر عائلات من مناطق متفرقة من الأغوار؛ بحجج التدريبات العسكرية.