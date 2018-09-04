الاحتلال يقرر إقامة 4700 وحدة استيطانية على أراضي الولجة

أصدرت سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" من خلال اللجنة القطرية للتخطيط والبناء قرارا يتضمن مخططا لإقامة (4700) وحدة استيطانية على أراضي قرية الولجة شمال غرب بيت لحم التي هجروا منها العام 1948.

وأشار الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، الى أنه استنادا لملفات ومخططات تسلمها من مؤسسة "المكان للتخطيط من أجل حقوف المدنيين" الاسرائيلية، المعنية برصد انتهاكات الاحتلال في الأرض الفلسطينية، فقد أعلن عن مخطط لإقامة الوحدات الاستيطانية فوق الأراضي الغنية بالآثار والمياه الجوفية والينابيع البالغ عددها (23) ينبوعا على مساحة تبلغ (841) دونما، تشمل سكن محمي وفنادق ومنطقة تشغيل ومنطقة تجارية.. الخ، مشيرا الى أن مالكيها يملكون الأوراق الثبوتية فيها ولهم الحق الاعتراض.

وأكد عوض الله أن هذا المخطط يندرج في مجال التوسع الاستيطاني في إطار مشروع الأزواج الشابة اليهودية على حساب الأرض الفلسطينية في الوقت الذي يسكن أصحابها في المنازل بالجهة الشرقية ويمنعون من الوصول إليها.

يذكر أنه في الفترة الأخيرة تم المصادقة من قبل "لجنة التخطيط والبناء" في مجلس المستوطنات على إضافة (3700) وحدة استيطانية في مستوطنة "هار جيلو" وتوسعة مدخل القرية المحاذي للمستوطنة وإقامة دوار وتوسعة للطريق الالتفافي.