شركة إسرائيلية تنقب عن النفط في الفلبين

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روك في بث مباشر عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء أن الفلبين ستوقع اتفاقا مع شركة "ريشيو بتروليوم" الإسرائيلية للتنقيب عن النفط في المياه الفلبينية، وذلك على هامش الزيارة الحالية التي يقوم بها رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي لإسرائيل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن روك القول، إن منطقة التنقيب المنتظر ستكون في شرق إقليم بالاوان بالقرب من بحر الصين الجنوبي.

وتقول الفلبين إن اتفاق التنقيب عن النفط يستهدف تهدئة التوتر مع الصين بشأن السيادة على مناطق في بحر الصين الجنوبي.

يذكر أن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بدأ يوم الأحد زيارة رسمية لإسرائيل تستمر حتى غد الأربعاء، حيث سيغادرها متجها إلى الأردن التي سيظل فيها حتى السبت المقبل.

وتعتزم الفلبين وإسرائيل التوصل إلى اتفاق بشأن الفلبينيين العاملين في مجال تقديم الرعاية في إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن هناك نحو 30 ألف فلبيني يعملون في إسرائيل، وخاصة في مجال رعاية كبار السن.