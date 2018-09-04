الاحتلال يفرج عن رجل اعمال بعد شهر من اعتقاله

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء عن رجل الاعمال وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال السابق المهندس بسام أبو شريعة بعد شهر من الاعتقال لأسباب غير معروفة.

وتقدمت جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين بقطاع غزة بالتهنئة من أبو شريعة بمناسبة الافراج عنه من السجون الاسرائيلية.

وأكد علي الحايك رئيس الجمعية على حق رجال الاعمال الفلسطينيين في التنقل عبر المعابر بحرية كاملة بعيداً عن الحجج الاسرائيلية الواهية، داعياً المؤسسات الدولية والحقيقة لضرورة الضغط على الجانب الاسرائيلي لإنهاء المعاناة التي يعيشها التجار ورجال الاعمال على معبر ايرز.

وقال الحايك إن الاحتلال لا يتوانى في التضييق على تجار ورجال أعمال غزة خلال تنقلهم عبر المعابر لتدمير ما تبقى من الاقتصاد الغزي، و زيادة معاناة سكان غزة.

واستنكر الحايك تواصل سياسة الاحتلال التعسفية لاعتقال التجار ورجال الأعمال، رغم الظروف الاقتصادية المأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة والخسائر الفادحة التي تكبدوها بفعل إغلاق المعابر ووقف حركة الصادرات والواردات.