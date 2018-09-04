مصرع 18 مواطنًا وإصابة 816 آخرين بحوادث سير الشهر الماضي

لقي 18 مواطنا مصرعهم، وأصيب 20 آخرون بجروح خطيرة في 1164حادث سير وقعت الشهر الماضي في محافظات الضفة الغربية.

وذكرت الشرطة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن إدارة شرطة المرور سجلت 1164 حادث سير نتج عنها مصرع 18 شخصا وإصابة 816 آخرين، وصفت حالة 20 منهم بالخطيرة، و82 بالمتوسطة، و714 بالبسيطة.

وأشارت إلى أن شرطة المرور فحصت الشهر الماضي 38687 مركبة، وأنزلت عن الشارع 779 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، وحررت 18184 مخالفة مرورية، وحجزت 802 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 762 مركبة غير قانونية.