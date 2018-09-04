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"اسرائيل": قصفنا 200 هدفا بسوريا والحرب مع غزة أقرب من التسوية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:01 - 04 سبتمبر 2018
قصف مطار المزة العسكري قصف مطار المزة العسكري
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كشف جيش الاحتلال أن سلاح الجو "الاسرائيلي"  منذ عام 2017 نفذ ما يزيد على 200 غارة جوية  على اهداف داخل سوريا، لمنع وجود عسكري ايراني داخل سوريا، ولمنع تهريب اسلحة لحزب الله .

و نقل موقع "مفزاك" العبري، عن جيش الاحتلال قوله إنه رغم تلك الغارات فستتواصل المحاولات  لكي ترسخ ايران قدمها داخل سوريا، فلا زالت ايران بعيدة لتكون قوة عظمى في المنطقة.

وحيال الوضع الساخن على الحدود مع قطاع غزة، لخص الجيش موقفه بان الوضع مع قطاع غزة  يتجه نحو التصعيد اكثر من التسوية.

ويرجح قادة الجيش بأن قطاع غزة من غير المتوقع ان يدخل بحرب ضد "اسرائيل".

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