"اسرائيل": قصفنا 200 هدفا بسوريا والحرب مع غزة أقرب من التسوية

كشف جيش الاحتلال أن سلاح الجو "الاسرائيلي" منذ عام 2017 نفذ ما يزيد على 200 غارة جوية على اهداف داخل سوريا، لمنع وجود عسكري ايراني داخل سوريا، ولمنع تهريب اسلحة لحزب الله .

و نقل موقع "مفزاك" العبري، عن جيش الاحتلال قوله إنه رغم تلك الغارات فستتواصل المحاولات لكي ترسخ ايران قدمها داخل سوريا، فلا زالت ايران بعيدة لتكون قوة عظمى في المنطقة.

وحيال الوضع الساخن على الحدود مع قطاع غزة، لخص الجيش موقفه بان الوضع مع قطاع غزة يتجه نحو التصعيد اكثر من التسوية.

ويرجح قادة الجيش بأن قطاع غزة من غير المتوقع ان يدخل بحرب ضد "اسرائيل".