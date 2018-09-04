حماس تدعو لـ"جبهة وطنية واسعة" لمواجهة تغول السلطة بالضفة



أكد القيادي في حركة "حماس" عبد الرحمن شديد، ضرورة تشكيل جبهة وطنية واسعة لمواجهة تغول أجهزة السلطة الأمنية في الضفة المحتلة، على حرية العمل الوطني الفلسطيني.

وقال شديد في تصريحٍ له، اليوم الثلاثاء: إن مواصلة أجهزة السلطة الأمنية حملات الاعتقال السياسي التي تستهدف فيها عموم الحركة الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية وكل من يعارضها الرأي؛ "دليل إضافي على عقلية التفرد والإقصاء التي تدير بها السلطة الفلسطينية سلوكها تجاه الآخرين".

وشدد شديد في تعقيبه على حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها أجهزة السلطة الأمنية، وخاصة التي تستهدف منها كوادر حركة الجهاد الإسلامي، على أن هذه الممارسات تستدعي من كل الأطراف السياسية والحقوقية سرعة التحرك لوقف الانتهاكات بحق كوادر الفصائل الفلسطينية.

وتوجه بالتحية إلى "الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي وكوادرها في الضفة الغربية على ثباتهم وتحديهم لكل حملات الترهيب والملاحقة التي تصاعدت ضدهم في الآونة الأخيرة"، وعدّ موقفهم البطولي رافعة حقيقية لمشروع المقاومة والحفاظ على الثوابت الوطنية.

وشنت أجهزة السلطة في الأيام الماضية حملة اعتقالات سياسية ركزت على استهداف كوادر الجهاد الإسلامي في أرجاء متفرقة من الضفة المحتلة.