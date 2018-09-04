الاحتلال يخطر بطرد 3 عائلات من منطقة "البرج" بالأغوار

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاث عائلات من منطقة "البرج" بوادي المالح بالأغوار الشمالية، بالطرد من خيامها، بحجة إجراء تدريبات عسكرية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات في تصريح صحفي، إن الإخطارات تبدأ اعتبارا من الساعة الخامسة مساء اليوم حتى العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء.

يذكر أن البرج إحدى سبعة تجمعات في وادي المالح، وتضم قلعة تاريخية تبعد عن طوباس بنحو 15 كم شرقا، ويقطن بها عدد من العائلات البدوية.

وأقامت سلطات الاحتلال عددا من المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال والبالغ عددها في منطقة واد المالح سبعة وهي (مستوطنة شدموت مخولا، مستوطنة روتم، مستوطنة مسكيوت، معسكر ناحال، معسكر سمرا، معسكر بيلس).

كما أن وادي المالح يحتوي على ثمان خرب وتجمعات بدوية تقطن بها وهي: (خربة الفارسية، عين حلوة، حمامات المالح، خربة سمرا، خربة الحمة، خربة مكحول، البرج وخربة حمير).