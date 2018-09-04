اصابتان برصاص الاحتلال قرب معبر "إيرز" شمال القطاع

أصيب مواطنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي وعددٌ أخر بالاختناق الشديد مساء اليوم الثلاثاء خلال اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال أمام بوابة معبر "إيرز" شمال قطاع غزة احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات بشكل كامل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا.

وشارك الآلاف من الغزيين في فعاليات معاً لحماية حقوق اللاجئين أمام معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع رفضاً لقرار ترامب، رافعين الأعلام الفلسطينية وسط حضور لافت من النساء.

وذكر مراسلنا أن أعداداً كبيرةً من المواطنين اجتازوا بوابة بيت حانون "إيرز" ووصلوا الجدار الأمني شمال القطاع، ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة وأشعلوا إطارات السيارات.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال واجهت المواطنين السلميين بالرصاص القاتل وقنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى لإصابة مواطنين بجراح مختلفة.