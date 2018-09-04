لجنة حكومية تنفذ جولات تفتيشية على محطات تحلية المياه بغزة

نفذت اللجنة الحكومية المشتركة جولات ميدانية على محطات تحلية المياه في قطاع غزة للتأكد من التزامها بالمعايير والمواصفات الفلسطينية.

وقالت اللجنة التي تترأسها سلطة المياه وزارتي الاقتصاد والصحة في تقرير لها، إنها نفذت جولات ميدانية على عشرات محطات التحلية في القطاع، وشملت 9 زيارات تفتيشية لـ 33 محطة في محافظة غزة، و4 زيارات تفتيشية لـ 26 محطة في محافظة الشمال.

وأشارت إلى أن الجولات التفتيشية في محافظة غزة أظهرت التزام 4 محطات بـ "الكلورة" فقط، بينما تم تحرير عدد 59 إخطار تنفيذي للمحطات الأخرى لعدم التزامها ومطابقتها للشروط الفنية.

ووفق اللجنة، فإن الجولات بمحافظة الشمال، أظهرت التزام 22 محطة من أصل 26 بالشروط الفنية.

وذكرت أن ستواصل متابعة باقي المحطات في محافظة غزة ومن ثم الانتقال إلى المحافظات الوسطى والجنوبية.

وفي السياق، أطلقت اللجنة حملة إعلامية توعوية بتاريخ 15/07/2018 تبث من خلال برامج إذاعة الرأي الحكومية على مدار شهر كامل للتأكيد على استخدام الكلور والتوعية بخصوص الملوحة والمعايير الصحية.

وأوضحت أن البرامج توزعت كالتالي: الأسبوع الأول: بث وزارة الصحة موضوعاتها المتعلقة بالجانب الصحي، والأسبوع الثاني: مشاركة وزارة الحكم المحلي وبلدية غزة بموضوعاتها المتعلقة بالجانب التنفيذي والعملي، والثالث: مشاركة سلطة المياه بموضوعات تختص بالجانب الرقابي ووزارة الاقتصاد، وفي الأسبوع الرابع: بموضوعات تختص بالجانب الإجرائي والقانوني.