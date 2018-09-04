انفجار عبوة ناسفة بالقرب من السفارة الامريكية في القاهرة



أفادت السفارة الأميركية بالقاهرة، الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بوقوع "حادث" في محيطها، مشيرة إلى أنها على علم بالواقعة.

وذكرت مصادر أمنية أنه جرى اعتقال رجل كان يحمل عبوة ناسفة قرب السفارة، ولا أنباء عن إصابات.

ودعت السفارة الأميركية في القاهرة مواطنيها، عبر تويتر، إلى عدم القدوم إلى السفارة حاليا.

وقالت السفارة في تغريدة: "نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات".

وتابعت: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث. يرجى توخي الحذر".

من جانبها، قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن المصرية اعتقلت رجلا "بعد أن ألقى عبوة ناسفة انفجرت في محيط السفارة الأميركية يوم الثلاثاء"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.