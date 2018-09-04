وقفة احتجاج برام الله على قطع المساعدات الامريكية للأونروا

نظمت فصائل العمل الوطني والشعبي في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاج على قطع الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات المخصصة من قبلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وذلك أمام البيت الأمريكي برام الله.

وطالب المشاركون في الوقفة، الولايات المتحدة العودة عن قرارها في دعم الوكالة الدولية، التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، معتبرين أن هذا القرار يأتي في إطار تصفية القضية الفلسطينية.

وقال منسق القوى الوطنية في رام الله عصام بكر: "إن هذه الوقفة التي تأتي أمام مكتب رسمي تابع لوزارة الخارجية الأمريكية بشكل مباشر، جاءت ضد قرار الحكومة الأمريكية الذي يعتبر تمهيدا لشطب قرار حق العودة".

وأكد بكر أن هذا التمثيل غير مرحب به في فلسطين، وأن هذه المؤسسات يجب أن تعامل كما المؤسسات "الإسرائيلية" كأهداف مشروعة للشعب الفلسطيني، أو أن ترحل عن الأراضي الفلسطينية، فأمريكا شريك كامل مع الاحتلال في جرائمه ضد الفلسطينيين.









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