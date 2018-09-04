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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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خانيونس: "الجهاد" تنظم حملة تبرع بالدم لجرحى مسيرات العودة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:21 - 04 سبتمبر 2018
حملة تبرع بالدم (1) حملة تبرع بالدم (1)
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نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حملة تبرع بالدم لجرحى مسيرات العودة، بمنطقة عبسان الكبيرة، شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح مسؤول الحركة بالمنطقة أبو أحمد أبو صلاح، أن الحملة التي نظمت بالتعاون مع بنك الدم، شهدت إقبالا لافتا من جميع الأعمار.

وتوجه أبو صلاح بالشكر والتقدير لمن لبى نداء التبرع، معتبرا ذلك لمسة وفاء للذين جادوا بأرواحهم رخيصة من أجل كرامتنا وتحرير المقدسات.

ولفت إلى أن الفعاليات الاسنادية لمسيرات العودة كهذا العمل على سبيل المثال، لا يقل أهمية عن الفعل الميداني والمتمثل بالمشاركة بهذه الفعالية الجماهيرية والوطنية المتواصلة للشهر السادس على التوالي.

ودعا أبو صلاح كافة القوى والمؤسسات الأهلية والرسمية لمضاعفة جهودها من أجل مواصلة مسيرات العودة وبقوة وصولا لتحقيقها كامل أهدافها.

حملة تبرع بالدم (1)
حملة تبرع بالدم (2)
حملة تبرع بالدم (3)
حملة تبرع بالدم (4)
حملة تبرع بالدم (5)
حملة تبرع بالدم (6)
 

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