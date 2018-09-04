الاحتلال يخطر بطرد ثلاث عائلات من الأغوار

أخطرت ما تسمى "الإدارة المدنية"، الليلة الماضية، ثلاث عائلات من منطقة "البرج" بالأغوار الشمالية، بالطرد من خيامها، اليوم الثلاثاء؛ بحجة التدريبات العسكرية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات ، بأن الاخطارات تبدأ اليوم من الساعة الخامسة مساء، حتى العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء.

في سياق متصل أخطرت "الإدارة المدنية"، أمس أربع عائلات من منطقة "أم الجمال" بالطرد من خيامها؛ للحجة ذاتها والتوقيت ذاته.

يشار إلى أن الاحتلال يطرد بشكل مستمر عائلات فلسطينية من مناطق متفرقة بالأغوار؛ بحجج التدريبات العسكرية التي يجريها بشكل متكرر.