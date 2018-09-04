ماهى الكمية المناسبة لتناول المانجو فى الأسبوع؟

المانجو أحد أهم أنواع الفاكهة لذيذة الطعم، التي إذا بدأ موسمها وامتلأت الأسواق بها، يقبل الجميع على تناولها كبارا وصغارا، ولكن البعض يكثر من تناولها مما يسبب أضرارا صحية، نتعرف عليها فى السطور القادمة.

الدكتورة سلمي علي، أخصائي الباطنة، أكدت علي أن المانجو من أفضل أنواع الفاكهة، ولا يجب الإكثار منها لأنها تحتوي علي نسبة أملاح عالية قد تضر بالجسم، لذا عليك عدم تناولها إلا بحساب.

مؤكدة أنه يجب تناول ثمرة مانجو صغيرة كل يومين أو 3 أيام، مما يعد استفادة من سكرياتها وفوائدها، دون زيادة مضرة، فهي ترفع نسب السكر وتزيد الوزن في حالة الإفراط في تناولها، كذلك تسبب ارتفاعا في نسب الأملاح، والحساسية، كما يجب تناول المياه بكثرة بعد وقبل تناولها.