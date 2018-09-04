أبو هولي يحذر من طرد الاحتلال لـ"الأونروا" من القدس

استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي تصريحات رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس نير بركات، التي أكد فيها نيته وضع خطة لطرد وكالة الغوث الدولية من مدينة القدس معتبرا تصريحات بركات تصعيداً خطيراً تتحمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي تبعاته .

وحذر د. أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم من مغبة النتائج الخطيرة المترتبة على لجوء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بإجلاء وكالة الغوث الدولية من مدينة القدس او المساس بمؤسساتها ومقراتها على امن واستقرار المنطقة ، مؤكدا على ان اللاجئين الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستهتار الاسرائيلي وامام حالة العداء المحمومة التي تستهدف حقهم العادل والمشروع في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.

وأضاف د.أبو هولي، أن تصريحات بركات هي اعتداء على القوانين والاعراف الدولية وتحدي لقرارات الامم المتحدة وللمؤسسات الاممية لافتا الى ان وفق القانون الدولي تمارس المؤسسات والمنظمات الدولية عملها دون معيقات وان دولة الاحتلال الاسرائيلي يستوجب عليها توفير الحماية لها وتسهيل تحركات وتنقل العاملين فيها وليس اغلاق مقراتها واعتبارها عامل اجنبي وغير ضروي .

ولفت إلى أن، لجوء حكومة الاحتلال بإغلاق مؤسسات وكالة الغوث في القدس سيهدد حياة 20 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في مخيم شعفاط يتلقون من وكالة الغوث خدمات الاغاثة والصحة والتعليم داعيا المجتمع الدولي الوقوف امام مسؤولياته لحماية وكالة الغوث والحفاظ على حياة اللاجئين الفلسطينيين .

وتابع، أن تصريحات بركات تأتي في اطار توزيع الأدوار بين الإدارة الامريكية التي اتخذت قرارا نهائيا بقطع مساعداتها المالية عن وكالة الغوث واسرائيل الدولة القائمة على الاحتلال التي تعتزم طرد وكالة الغوث من مدينة القدس و اغلاق جميع مؤسساتها بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية ومراكز الخدمات في مسعى اسرائيلي – امريكي لإنهاء عمل وكالة الغوث بشكل تدريجي كمدخل لتصفية قضية اللاجئين واسقاط حق العودة .

وقال أبو هولي على المجتمع الدولي ان يدرك حجم الخطر الذي يهدد المنطقة برمتها جراء السياسة الامريكية – الاسرائيلية العدوانية واللا مسؤولة ضد قرارات الاجماع الأممية باتجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة والتحرك الفوري لوقف سياسة الاستهتار الاسرائيلية بقرارات الامم المتحدة وبموجبات القانون الدولي والعمل على حماية مؤسسات وكالة الغوث من العبث الاسرائيلي الذي يهدد الامن والسلم الدوليين والدفاع عن قراراتها الصادرة عنها الداعمة والمؤيدة والمقرة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي المقدمة منا حقه العادل في العودة وحقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.