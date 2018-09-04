وفد أمني أمريكي زار الضفة.. ماذا يريد وماذا اشترط عليه الرئيس؟

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن وفداً أمنياً أمريكياً زار الضفة المحتلة في الأيام الأخيرة واجتمع بشخصيات فلسطينية رفيعة المستوى في إطار الاتصالات السرية الفلسطينية الأمريكية ، في وقت طالبت القيادة الفلسطينية بعزل جيسون غرينبلات من منصبه كمبعوث لعملية السلام في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني مقرب من الرئيس محمود عباس قوله أن وفد أمني أمريكي وصل الضفة الغربية في الأيام الأخيرة واجتمع مع شخصيات فلسطينية رفيعة المستوي في اطار الاتصالات السرية بين الجانبين.

وقالت الصحيفة، أن شخصيات فلسطينية سافرت إلى واشنطن بإيعاز من الرئيس عباس وأحد المطالب المركزية للرئيس عباس عزل جيسون غرينبلات من منصبه كمبعوث لعملية السلام في الشرق الاوسط.

وقال المصدر الفلسطيني للصحيفة :" نحن لا نشتري مثل هذه المواقف ومواقف جيسون غرينبلات مجرد رياء".

وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس عباس طلب من الإدارة الأمريكية تعيين مبعوث جديد لعملية التسوية في الشرق الأوسط كشرط من شروط عودة الاتصالات السياسية بين الجانبين.

وبينت الصحيفة، أن الموقف الفلسطيني من جيسون غرينبلات جاء في أعقاب مقال نشره في صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، المقال عبر عن الموقف الأمريكي الرسمي، وموقف غرينبلات الشخصي المؤيد لـ"إسرائيل" في الوقت الذي يلغي بشكل مطلق المطالب الفلسطينية.

وبحسب شخصيات فلسطينية رفيعة في رام الله كانت هناك اتصالات سرية فلسطينية أمريكية في الفترة الأخيرة حول العودة للمفاوضات ، ووقف مقاطعة الرئيس عباس للإدارة الامريكية.