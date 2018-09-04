مستوطنون يستولون على منزل بالبلدة القديمة في الخليل

استولى مستوطنون، الليلة الماضية، بالقوة على أحد المنازل في البلدة القديمة من مدينة الخليل بالضفة المحتلة تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأفاد شهود عيان بأن عددا من المستوطنين المسلحين استولوا على منزل مملوك لعائلة الزعتري، وأدخلوا اثاثا ومقتنيات اليه على مرأى من جنود الاحتلال الذين يتمركزون بصورة دائمة في المنطقة الواقعة على مقربة من الحرم الابراهيمي الشريف.

وقال الناشط ضد الاستيطان عارف جابر، إن المستوطنين استولوا على المنزل الذي يقع في منطقة السهلة بالقرب من الحرم، وذلك بعد محاولة مماثلة للاستيلاء عليه قبل نحو ثلاثة شهور.