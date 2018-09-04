عودة الفوج الأخير من حجاج قطاع غزة إلى أرض الوطن فجراً

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف إدعيس، عن اكتمال وصول حجاج محافظات قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، إلى أرض الوطن عبر معبر رفح البري الحدودي جنوب القطاع، قادمين من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة عبر مطار القاهرة الدولي.

وأفاد إدعيس، بأن الفوج الرابع والأخير من حجاج ضيوف الرحمن من محافظات قطاع غزة وعددهم 720حاجاً وحاجة وصل فجراً إلى غزة عبر معبر رفح البري الحدودي جنوب القطاع.

وأكد إدعيس أن الفوج الأول والثاني والثالث من حجاج المحافظات الجنوبية وصلوا إلى غزة على مدار الثلاثة أيام الماضية تباعاً عبر الخطوط الجوية الفلسطينية بواقع ثلاث رحلات يومياً عقب أدائهم مناسك فريضة الحج في الديار الحجازية، جرى نقلهم من مطار القاهرة الدولي إلى معبر رفح البري الحدودي بين غزة ومصر، عبر جسر "كبري السلام"، الذي فتحته السلطات المصرية خصيصاً لتسهيل وتيسير عبور حجاج القطاع.

وعبر عن الشكر والتقدير للجهود المصرية، التي بذلت من أجل تيسير وصول وعودة حجاج المحافظات الجنوبية إلى أرض الوطن.