نتنياهو ورئيس الفلبين يبحثان في القدس تعزيز التعاون

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، مع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، إن دوتيرتي دعا نتنياهو خلال اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بمدينة القدس، إلى زيارة بلاده.

وناقش الجانبان، تعزيز الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، والتعاون في مجالات التكنولوجيا والزراعة والتمريض وغيرها من المجالات، بحسب المصدر ذاته.

وقبل اجتماعه بنتنياهو، زار الرئيس الفلبيني نصب "ياد فاشيم" التذكاري للمحرقة اليهودية في القدس.

وأضاف: "هناك دائمًا درس يمكن تعلمه، يجب التخلص من الطغاة".

ومساء أمس الأحد، وصل رئيس الفلبين إسرائيل، في مستهل زيارة تستمر حتى بعد غد الأربعاء، للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين، على أن يتوجه بعد ذلك إلى الأردن في زيادة تستمر حتى السبت.

وهناك نحو 30 ألف فلبيني يعملون في إسرائيل، وخاصة في مجال رعاية كبار السن، بحسب إحصاءات رسمية.