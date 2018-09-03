الأهلي يتعادل مع الإنتاج الحربي "إجباريا" بدون أهداف

تعادل الأهلي مع الانتاج الحربي بدون اهداف في المباراة التي اقيمت بينهما أمس على استاد السلام في إطار مباريات الاسبوع الخامس للدوري الممتاز.

شهدت المباراة جدلا تحكيميا في أكثر من مشهد بسبب تصرفات حكم اللقاء ابراهيم نور الدين بشكل غريب في أكثر من لعبة لصالح حامل اللقب حيث تغاضى عن ركلة جزاء واضحة لوليد ازارو في الشوط الاول عندما مر بالكرة من معاذ الحناوي وجذبه الاخير داخل منطقة الجزاء وسقطا على الارض سويا.

وجاء المشهد الثاني عندما اعترض الشناوي حارس الأهلي بطريقة غير لائقة على عدم اتخاذه قرار ضد موسى دياوارا مهاجم الانتاج سوى احتساب فأول ضده على الرغم من ان استخلاصه للكرة من بين يدى الشناوي بهذا الشكل الخطير كان من الممكن ان يصيبه وهنا اخطأ نور الدين في عدم اشهار الكارت الاحمر في وجه الشناوى لتحدثه بهذه الطريقة اليه واخطأ ايضا عندما دفعه في وجهه. اما المشهد الثالث فكان الغاؤه لهدف مؤمن زكريا فى الشوط الثاني بداعي التسلل بينما لم يكن هناك اى شبه للتسلل.

بداية هجومية من الفريقين وكانت الهجمة الاولى للانتاج الحربى عندما لعب احمد شديد كرة عرضية من اليسار يقتنصها موسى دياوارا من بين المدافعين ويلعبها عرضية لا تجد من يتابعها.

الدقيقة السابعة تشهد كرة مثيرة للجدل عندما استخلص وليد ازارو الكرة من معاذ الحناوى وقام الاخير بجذبه ليسقطه ارضا داخل منطقة الجزاء تغاضى ابراهيم نور الدين حكم اللقاء ومعاونوه عن النظر اليها وكانت تستحق ان تحتسب ركلة جزاء.

فى الدقيقة 12 يحصل اكرم توفيق على انذار للخشونة مع عبد الرحمن رمضان. بعدها مباشرة يلعب احمد شديد عرضية ثانية يقتنصها محمد رجب برأسه تمر بجوار القائم.

ثم يحصل معاذ الحناوى على انذار لعرقلة ازارو ويحصل الاهلى على فاول يتصدى له احمد حمودى ويلعب الكرة داخل منطقة الجزاء يرتقى لها ساليف كوليبالى برأسه ولكن عامر عامر يحولها الى ركنية ببراعة.

وتذهب كرة طائشة لازارو يسددها قوية مفاجأة من خارج منطقة الجزاء يمسكها عامر على مرتين واكن الافضل ان يمررها ازارو الى اسلام محارب الخالى من الرقابة.

تشهد الدقيقة 36 لقطة اخرى مثيرة للجدل عندما وصل الكرة لاحمد الشناوى الذى امسكها فاذا بموسى دياوارا يأخذها من يده ليحتسب الحكم فاول دون قرار ادارى ضد موسى والذى كان يجب ان يحصل على انذار لخطورة ما فعله فكان من الممكن ان يتسبب فى اصابة الشناوى مما ادى الى انفعال حارس الاهلى وقام بضرب موسى بدون كرة فقام ابراهيم نور الدين بإشهار الكارت الاصفر فى وجهه وعندما اعترض الشناوى على قراره وتحدث بطريقة غير لائقة ، ما كان يجب عليه التحدث بها الى الحكم، قام الحكم بدفعه بيده بدلا من اشهار الكارت الاحمر له.

بعد ذلك يهدأ اللقاء وينحصر فى وسط الملعب حتى الدقيقة 45 التى شهدت فرصة خطيرة للاهلى بعرضية من ازارو من الجهة اليسرى لا تجد من يتابعها من لاعبى الاهلى باستثناء معاذ الحناوى الذى كاد يسكنها مرماه اثناء تشتيته لها.

وينتهى الشوط بعد احتساب دقيقة واحدة وقتا بدل ضائع.

بدأ الشوط الثانى بداية عشوائية وهجمات غير منظمة من لاعبى الاهلى بينما اعتمد الانتاج على الهجمات المرتدة وفى الدقيقة 55 يجرى كارتيرون المدير الفنى للاهلى التغيير الاول بخروج اكرم توفيق ونزول ميدو جابر بدلا منه ويرد مختار مختار باجراء التغيير الاول بخروج غنام محمد ونزول السيد الشبراوى وفى الدقيقة 61 يخرج ناصر ماهر وينزل صلاح محسن وايضا يجرى مختار التغيير الثانى بخروج محمد رجب ونزول سولومون ويليام .

فى الدقيقة 65 يحصل الاهلى على فاول يلعبه كالعادة احمد حمودى يقتنصها ميدو برأسه تصطدم بالعارضة لتحرم الاهلى من هدف محقق.

بعدها يظهر تأثير تغييرات كارتيرون حيث السيطرة على المباراة لتسير فى اتجاه مرمى عامر عامر وفى الدقيقة 69 ينزل محمود كابونجا بدلا من احمد ديودار فى اخر تغييرات مختار لتعزيز الدفاع وتذهب كرة فى الدقيقة 71 لصلاح محسن يسددها ضعيفة ترتد من الدفاع لساليف على حدود منطقة الجزاء يسددها قوية تعلو العارضة.

وتأتى الدقيقة 76 ليجرى الفرنسى اخر تغييراته بخروج حمودى ونزول مؤمن زكريا بعدها بثلاثة دقائق تذهب كرة عرضية من اليسار لزكريا الذى يسددها فى المرمى ويحرز هدف الا ان الحكم يلغيه بداعى التسلل!

وتتوالى الهجمات الحمراء ولكن دون احداث تغيير لينتهى اللقاء بعد احتساب 5 دقائق وقتا بدل ضائع.