مصلحة السجون تدعي احباطها عملية خطف جندي من قبل الأسرى

ادعت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها أحبطت عملية خطف جندي إسرائيلي من قبل أحد الأسرى الفلسطينيين.

وقال الضابط الإسرائيلي في مصلحة السجون يوفال بيتون، في مؤتمر "المعهد للسياسة ضد الإرهاب" في المركز المتعدد المجالات في هرتسليا، إن الذي وضع الخطة هو الأسير محمد إبراهيم نايفة في سجن الجلبوع.

يشار إلى أن نايفة هو أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، من بلدة شويكة قضاء طولكروم، ومحكوم بالسجن مدة 13 مؤبدا، وذلك بعد إدانته بالمسؤولية عن مقتل 13 إسرائيليا. وكان قد اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2002 بعد مطاردة طويلة وعدة محاولات اغتيال.

وبحسب بيتون، فإن معلومات وصلت الأجهزة الأمنية، السبت، مفادها أن الأسير نايفة (42 عاما) قرر تنفيذ خطة اختطاف جندي، وعندها قامت قوات خاصة بسلسلة من الفعاليات لإحباط المخطط، دون أن يفصل هذه الفعاليات.