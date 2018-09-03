شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في الخليل

استشهد مساء اليوم، مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بادعاء محاولته تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "كريات أربع" شرقي مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت مصادر فلسطينية أن الشهيد هو الشاب وائل عبد الفتاح الجعبري (36 عاما) من سكان مدينة الخليل.

وأفاد المصادر بأن جنود الاحتلال فتحوا النار صوب الجعبري، وذلك عند ما يعرف بـ"حاجز المحول" بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" شمال شرق المدينة.

ومنعت قوات الاحتلال، سيارة الإسعاف الفلسطينية من الوصول لجثمان الشهيد.

وأكدت مصادر من وزارة الصحة الفلسطينية وأخرى أمنية نبأ استشهاد الشاب، لافتة إلى أن قوات الاحتلال نقلت جثمانه الى أحد مراكزها.

وأظهرت تسجيلات مصورة تداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تنكيل جنود الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين بالشهيد الجعبري بعد إطلاق النار عليه، حيث تركوه ينزف وهو ملقى على الأرض.

فيما زعمت، مواقع عبرية ان الجعبري حاول طعن جنديًا إسرائيليًا بالقرب من البؤرة الاستيطانية "جفعات هأفوت" القريبة من مستوطنة "كريات أربع" وإن قوات الاحتلال أطلقت النار عليه ما أدى لاستشهاده.

وادعى الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) أن "الجعبري تقدم صوب مجموعة من الجنود الإسرائيليين بالقرب من المستوطنة على أطراف الخليل، وحاول طعن أحد الجنود ما دفع أحد أفراد قوات الأمن إلى إطلاق النار عليه.