كهرباء غزة تحذر من خطورة التعديات على الشبكات

حذرت شركة توزيع كهرباء غزة من خطورة التجاوزات والتعديات التي يمارسها البعض على شبكات الكهرباء وعلى حياة مرتكبيها وحياة الآخرين.

وأكدت في بيان لها أن التعديات تؤثر بشكل مباشر على كفاءة شبكات الكهرباء وبرامج التوزيع المطبقة في ظل أزمة الكهرباء التي يمر بها قطاع غزة.

وأهابت الشركة في بيان لها بالمواطنين بضرورة مساعدتها ومساندة جهودها في التصدي لتلك الظواهر والتعديات، والإبلاغ عن أي تعديات عبر الرقم الوطني 133، مطالبة الجهات الشرطية والقضائية المختصة بالتعاطي مع شكاوى الشركة المقدمة بهذا الخصوص بحزم وتفعيل النصوص القانونية الواضحة والخاصة بمعالجة هذه الظاهرة، وردع مرتكبيها حفاظاً على حياة المواطنين، وفي مقدمتهم حياة من يقومون بهذه الأعمال غير القانونية. .

ولفتت الشركة إلى ازدياد الحوادث المؤسفة نتيجة التعدي على شبكة الكهرباء والعبث بمكوناتها والتي أدى بعضها إلى حدوث حالات وفاة.

وقالت:" إن تلك التصرفات غير المسئولة تعرض أصحابها والمواطنين وكذلك الفنيين العاملين على الشبكة لخطر الإصابة أو الموت في بعض الحالات، حيث كان آخرها يوم أمس، عندما تعرض أحد المواطنين لصعقة كهربائية أدت إلى وفاته".

ووفق ما ذكرته فإن قسم صيانة الشركة في شمال قطاع غزة تلقى أمس الأحد، إشارة بإصابة أحد المواطنين بصعقة كهربائية أثناء صعوده على شبكة الكهرباء في منطقة شارع النصر مقابل محطة الحلو للبترول، مؤكدة أن الطاقم الفني المناوب توجه إلى مكان الحدث، وقام بفصل التيار الكهربائي على الفور، وقد تبين بأن المصاب شاب في مقتبل العمر، بعد تسلقه العمود الحديدي بهدف (ربط خط قلاب غير شرعي)، ما أدى لتعرضه لصعقه كهربائية قوية أدت لإصابته إصابة خطيرة أدت لوفاته.