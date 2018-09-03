دبلوماسي امريكي: ترمب سيطرح "صفقته" بالجمعية العامة

قال الدبلوماسي الامريكي السابق، مفيد الديك، إن "الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ماضٍ بمشروعه القائم على تصفية القضية، لاعتقاده أن الفرصة مهيّأة له محليا وعربيا، متوقعا ان يطرح ترامب افكاراً لإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي في اجتماعات الجمعية العامة، منتصف الشهر الجاري".

وتحدث الديك، في مقابلة مطولة، مع"القدس" دوت كوم، عن السياسة التي ينتهجها الرئيس الحالي دونالد ترمب مع الفلسطينيين والعالم لإرضاء الشريحة الواسعة التي يمثلها عدد من المسيحيين الصهاينة، إضافة إلى الحديث عن فرص عزله أو بقائه بالحكم، واستعداده لعمل اي شيء لضمان إعادة انتخابه.

ويرى الديك وهو دبلوماسي أمريكي سابق عمل في أكثر من عاصمة عربية كناطق باسم السفارة الامريكية، أن القضية الفلسطينية في خطر محدق إذا لم يكن هناك موقف معارض ومجابه وقادر على المواجهة.