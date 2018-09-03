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الأغوار: الاحتلال يخطر بطرد أربع عائلات فلسطينية من خربة "أم الجمال"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:01 - 03 سبتمبر 2018
الاغوار الاغوار
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أخطرت ما تسمى "الإدارة المدنية"، اليوم الاثنين، أربع عائلات فلسطينية من خربة "أم الجمال"، بالطرد من خيامها يوم غد؛ بحجة التدريبات العسكرية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال أخطر كلا من: سليمان كعابنة، وفاطمة كعابنة، وعادل عليان عوض، وأكرم محمود كعابنة، بالطرد من خيامهم يوم غد من الساعة الخامسة مساء، حتى العاشرة من صباح يوم بعد غد الأربعاء.

ولفت إلى أن بعض العائلات المخطَرة مقيمة بشكل دائم في المنطقة، وبعضها يرتحل في أوقات معينة من السنة، لكن خيامها تظل منصوبة في الخربة.

يشار إلى أن الاحتلال يطرد بشكل مستمر عائلات فلسطينية من مناطق متفرقة بالأغوار؛ بحجة التدريبات العسكرية التي يجريها بشكل متكرر.

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