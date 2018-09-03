الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة Reach Education Fund

وقعت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مذكرة تفاهم مع مؤسسة Reach Education Fund، وذلك لتوفير مجموعة من المنح الدراسية للطلبة المتفوقين من خريجي الثانوية العامة، وذلك بحضور ومشاركة كل من الأستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية، السيد محمد أبو زايدة مدير مكتب المؤسسة في فلسطين، الدكتور تامر شتيوي نائب الرئيس لشئون التخطيط والعلاقات الخارجية، المهندس أحمد زكي كردية مساعد نائب الرئيس لشئون التخطيط والعلاقات الخارجية، وعدد من المسئولين في الكلية.

بدوره أعرب الأستاذ الدكتور رفعت رستم عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة Reach Education Fund، وقال: "إنه لمن دواعي فخرنا أن توجت اللقاءات الماضية مع المؤسسة بتوقيع هذه الاتفاقية التي نتمنى أن تخدم طلبتنا في كافة مراحلهم ومستوياتهم الجامعية، وأعتقد أن هذه المنحة لها نكهتها الخاصة كونها تساعد في نمو شخصية الطالب وتطويره بحيث يكون إنسانا قادرا على العطاء، واستمرارية المنحة يعطي نوعا من الديمومة والمكانة للطلبة المستفيدين منها".

وشكر رستم مؤسسة Reach Education Fund على جهودها الكريمة في خدمة طلبة الجامعات الفلسطينيين ودعمهم على إكمال دراستهم الجامعية وتنمية مهاراتهم المختلفة، وأعرب عن أمله باستمرارية التعاون والشراكة الاستراتيجية بما يثمر توسيع نطاق الخدمات المقدمة.

من جانبه أكد السيد محمد أبو زايدة على أهمية خطوة انضمام الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية إلى المؤسسات الأكاديمية المستفيدة من الخدمات التي تقدمها مؤسسة Reach Education Fund، مبينا أن مؤسسته تتعامل مع 14 مؤسسة أكاديمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحرص عبر برامجها المختلفة إلى تنمية قدرات الطلبة وإعطاءهم تصورا عن بيئة العمل المستقبلية.

وأضاف أبو زايدة: "نسعى من خلال المنح التي تقدمها المؤسسة إلى مرافقة الطالب وتأمين أقساط رسومه الجامعية طيلة فترة دراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أيضا، علاوة على إشراكه في مجموعة من الرحلات العلمية النوعية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تهدف إلى فتح الأفق أمام الطلبة ونقل رسالة التعليم في قطاع غزة إلى العالم الخارجي"، معربا عن سعادته بالشراكة مع الكلية الجامعية وأمله بأنه يكون لها ما بعدها أوجه التعاون.

يشار إلى أن منحة Reach Education Fund تشمل جميع التخصصات للمتميزين من طلبة الثانوية العامة وطلبة البكالوريوس الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة، حيث يتم اختيار الطلبة المستفيدين منها وفق مجموعة من المعايير التي تحددها المؤسسة، وبإمكان الطلبة المستفيدين منها الحصول على تغطية لرسومهم الجامعية طيلة فترة البكالوريوس شريطة الحفاظ على معدلات مرتفعة فصليا، إضافة إلى تغطية الرسوم الخاصة بدراسة الماجستير والدكتوراه.