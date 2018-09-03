"إنستغرام": 4 نصائح ذهبية لزيادة التفاعل كالمحترفين

تحوّل "إنستغرام" إلى قبلة رئيسية للمستخدمين الهاربين من ضجيج "فيسبوك" وسلبياته، طامعين في المزيد من التفاعل وجمع المعجبين واللايكات، لذا نشر موقع "سوشيال ميديا توداي" القواعد البسيطة الذهبية التي تستخدمها الشركات والعلامات والمشاهير للحصول على المزيد من المتابعين والتفاعل:

1. ضع خطة

تبدأ طريق زيادة التفاعل بوضع خطة، في البداية يجب توضيح نوع المحتوى الذي سوف يعرضه المستخدمي أمام الآخرين، وأن يكون متناسقاً ومتماسكاً. هذا يساعد في بناء الثقة مع الوقت، ويجب وضع تقويم للمنشورات وتوقيتها وإيقاع نشرها، والالتزام به.

2. بناء قصة جميلة

"إنستغرام" تطبيق مرئي بالأساس، يميل المستخدم نحو الصور عالية الجودة والجمال، وبالنسبة لأولئك الذين لا يملكون أدوات عالية الاحترافية للصور يقدم "إنستغرام" تشكيلة من الفلاتر والأدوات التي تعرض الصور بطريقة أكثر احترافية، إضافة إلى مجموعة من التطبيقات الخارجية لتعديل الصور.

3. فتح نقاش

الآن وقد ضمنت جمهوراً معجباً بمنشوراتك وجودتها، يجب التقدم خطوة نحو الأمام لزيادة التفاعل، وذلك بفتح نقاشات تزيد درجة الترابط والمشاركة. يمكن ذلك من خلال جلسات سؤال وجواب واستطلاعات رأي، وأساليب مختلفة تدفع الجمهور للتفاعل.

4. الاستفادة من المؤثرين

تزايد نفوذ مؤثرين في تطبيقات عدة وعلى رأسها "إنستغرام"، والمؤثرون هم الأشخاص الذين يحظون بعدد كبير من المتابعين، يحبون مشاهدتهم ورؤية قصصهم والقيم التي يبثونها.

وتعتمد الشركات على هؤلاء المؤثرين لعرض منتجات وطرح أفكار والإعلان عن أخبار مقابل المال، ويمكن مصادقتهم والتقرب منهم لزيادة التفاعل بشكل كبير وتعريفك عى جمهور أوسع.