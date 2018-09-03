ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

الشرطة في رام الله تقضي بمخالفة رمي النقابات من المركبات.. تعرف على قيمتها!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:09 - 03 سبتمبر 2018
قاذورات قاذورات
مشاركة

 اصدر اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة قرارا يقضي بتفعيل مخالفة رمي النفايات من المركبات وفقا للمادة 177 من اللائحة التنفيذية لعام 2005 وقيمتها 150 شيكل .

واكد العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة ان تعليمات اللواء جاءت ضمن الخطة المرورية التي تهدف لحماية المواطنين من الحوادث نتيجة التجاوزات المرورية، حيث يأتي تفعيل مخالفة رمي النفايات من المركبات، ضمن الخطة التي بدأت قبل يومين  لتشديد المراقبة المرورية على كافة المخالفات من ضمنها حزام الامان و التي تساهم في رفعة و تطوير ثقافة المجتمع.

وناشدت الشرطة المواطنين وخاصة السائقين لضرورة الالتزام تحت طائلة المسؤولية القانونية.

متعلقات