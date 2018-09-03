الشرطة في رام الله تقضي بمخالفة رمي النقابات من المركبات.. تعرف على قيمتها!

اصدر اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة قرارا يقضي بتفعيل مخالفة رمي النفايات من المركبات وفقا للمادة 177 من اللائحة التنفيذية لعام 2005 وقيمتها 150 شيكل .

واكد العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة ان تعليمات اللواء جاءت ضمن الخطة المرورية التي تهدف لحماية المواطنين من الحوادث نتيجة التجاوزات المرورية، حيث يأتي تفعيل مخالفة رمي النفايات من المركبات، ضمن الخطة التي بدأت قبل يومين لتشديد المراقبة المرورية على كافة المخالفات من ضمنها حزام الامان و التي تساهم في رفعة و تطوير ثقافة المجتمع.

وناشدت الشرطة المواطنين وخاصة السائقين لضرورة الالتزام تحت طائلة المسؤولية القانونية.