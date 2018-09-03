بينهم صلاح.. القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم، لعام 2018 "The Best".

وضمت القائمة النهائية، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول، فيما تم استبعاد المرشحين السبعة الآخرين، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان.

ونجح رونالدو ومودريتش في قيادة ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي، كما لعب النجم الكرواتي دورًا بارزًا مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، إذ حصد المركز الثاني في إنجاز تاريخي.

ونال مودريتش جائزة أفضل لاعب في أوروبا قبل أيام، بعد منافسة مع الثنائي كريستيانو رونالدو، ومحمد صلاح.

على الجانب الآخر، قدّم صلاح موسمًا مميزًا مع الريدز، وقاده لنهائي دوري أبطال أوروبا، كما استطاع التأهل بمنتخب مصر للمونديال بعد غياب 28 عامًا.

ومن المقرر أن تمنح "فيفا" الجائزة للاعب الأفضل في حفل سيقام يوم 24 سبتمبر/أيلول بالعاصمة البريطانية لندن.

يشار إلى أن جائزة الكرة الذهبية انحصرت بين الثنائي رونالدو وميسي في السنوات العشر الأخيرة، إذ استطاع كل منهما حصدها 5 مرات، بينما جائزة "The Best"، ظهرت منذ عامين فقط، بعد انفصال "فيفا" عن مجلة "فرانس فوتبول" ونجح النجم البرتغالي في التتويج بها خلال المرتين (2016،2017).