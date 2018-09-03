عائلة السعدي.. تدفع ضريبة النضال "مرة من السلطة وأخرى من الاحتلال"

يعيش أبناء عائلة السعدي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية منذ عشر سنوات ويزيد في دوامة التنسيق الأمني المتواصلة التي تبدأ بملاحقة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لأبناء العائلة ولا تنتهي إلا باعتقالهم من قبل الاحتلال بعد فشل هذه الأجهزة باعتقالهم.

ومنذ شهر وحتى يوم أمس (الأحد الثاني من أكتوبر) نفذت الأجهزة الأمنية في المدينة عديد المداهمات لمنازل عائلة السعدي بحثًا عما تقول إنهم مطلوبين لها، كان آخرها فجر أمس عندما اقتحمت ثلاث منازل للعائلة، هي ذاتها التي اقتحمتها قوات الاحتلال فجر اليوم وقامت بالتخريب فيها وتدمير محتوياتها.

ومن بين المنازل التي داهمها الاحتلال كانت بيت الشيخ "بسام السعدي" المعتقل لدى الاحتلال بعد مطاردة طويلة دامت لسنوات، جنود الاحتلال اقتحموا المنزل وقاموا بتحطيم الأثاث وتحطيمه وكسر الأبواب وتخريب المحتويات، قبل أن ينسحبوا.

ولا تزال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تعتقل أبن الشيخ السعدي " صهيب" وتطالب بتسليم زوج أبنته وقريبهم " عبد الرحمن السعدي"، الذي أعتقل لدى الأمن الوقائي قبل 20 يوماً لأربعة أيام.

يقول عز الدين السعدي، نجل الشيخ السعدي، إن مطاردة العائلة مستمرة منذ عشر سنوات ويزيد، هو وأخوته جميعا اعتقلوا لدى الاحتلال والأجهزة الأمنية خلالها مرات عديده، ولم يكن باقي أفراد العائلة من عموميته وأخواله، من كبيرها وصغيرها بمعزل عن ذلك.

ويرى "عز الدين" في هذه الممارسات استهداف ممنهج للعائلة ولتاريخها النضالي المقاوم، ومحاولة لإضعاف معنوياتها، حيث تتعمد قوات الاحتلال اقتحام منازلهم وتخريبها بقدر ما تستطيع، وكأنها عملية انتقاميه.

وكانت الحجة في السنوات الخمس الفائتة هي البحث " الشيخ بسام" (59 عاما) القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، ولكن هذه الملاحقة استمرت حتى بعد اعتقال الشيخ السعدي في آذار الفائت، حيث يحتجز الأن في سجن مجدو بانتظار المحاكمة بعد تقديم لائحة اتهام بحقه.

وتاريخ عائلة السعدي النضالي طويل ولا يخفى على أحد من أبناء المخيم ومدينة جنين كافة، وخاصة دورهم المركزي في معركة مخيم جنين وتصديهم للاحتلال، فقد هدم منزل الشيخ السعدي خلال اجتياح المخيم ومنازل عائلته بالكامل، وأعيد بناء المنطقة بالكامل والمسماة بحارة السعدي".

كما كان السعدي وأبنائه وأشقائه وأبناء عمومته من الذين تصدوا للاقتحام المخيم، وأستشهد خلاله توأمه أبنائه التوأم عبد السلام وإبراهيم في اشتباكين منفصلين مع جنود الاحتلال، وأعتقل شقيقه وزوجته وأبنائه جميعا (يحيى وعز الدين وصهيب)، وحاولت قوات الاحتلال اعتقاله في حينه إلا أنه أستطاع الهرب لتطارده أكثر من ثلاث سنوات أعتقل بعدها ليكمل 12 عاما في السجون متفرقة.

ووالدة الشيخ السعدي شهيدة أيضا، حيث استشهدت عندما أقتحم الجنود بيتها للاعتقال أحد أبنائها وأطلقوا قنبلة الغاز باتجاهها، كما أستشهد أبن شقيقه أيضا والبالغ من العمر سبعه سنوات خلال اقتحام المنزل ومحاولة اعتقاله أيضا، حتى وصل مجموع الشهداء من عائلة السعدي في المخيم 15 شهيدا.