أمريكية تقتل زوجها بطريقة مبتكرة

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية كارولينا الجنوبية القبض على لانا كلايتون بتهمة القتل.

فبحسب صحيفة "نيويورك بوست" فإن كلايتون قامت بقتل زوجها بطريقة مبتكرة معتمدة في ذلك على دواء يستخدم للعين أو مايعرف بـ"قطرة العين".

ووفقا لرجال الشرطة فإنه تم العثور على ستيفن كلايتون صاحب الـ64 عاما ميتا في منزله، وكان من المفترض أن سبب الوفاة هو سقوطه عن سلم الدرج، إلا أنه وبعد تشريح الجثة تبين وجود مواد كيميائية كثيرة في جسده.

وبعد التحقيق مع الزوجة تبين أنها كانت تضع له كل يوم على مدار ثلاثة أيام دواء من قطرة العين في الماء، الأمر الذي أدى لتسمم الزوج، حيث يعمل الدواء كسم يهاجم الجهاز العصبي، وموته بشكل بطيء.

وأضافت الصحيفة بأن الزوجة انتابتها الكثير من الشكوك حول خيانة زوجها لها.