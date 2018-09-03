ليبرمان يهدد بقصف العراق

هدد وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، بقصف أهداف إيرانية في العراق، وقال ملمحا "إننا نتابع أي شيء يحدث في سورية، وبما يتعلق بالتهديدات الإيرانية فإننا لا نقيد أنفسنا بالأراضي السورية. وهذا ينبغي أن يكون واضحا". وفي موازاة ذلك ترددت أنباء، اليوم، عن قصف قافلة أسلحة إيرانية عند الحدود العراقية – السورية.

وخلال مشاركته في "مؤتمر المؤثرين" الذي تعقده "شركة الأخبار" (القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي)، وفي رده على سؤال حول العراق تحديدا، قال ليبرمان "أقول إننا نواجه أي تهديد إيراني، وليس مهما من أين يأتي. وحرية إسرائيل (بتنفيذ هجمات) مطلقة. وسنحافظ على حرية العمل هذه".