تردي الوضع الصحي للأسير كمال أبو عرة

قال الأسير المحرر أحمد محمود جعفر من جنين، الذي أفرج عنه مساء اليوم الأحد، إن الأسير كمال أبو عرة والمحكوم بالمؤبدات يعاني من وضع صحي متردي نتيجة إصابته بتكسر بصفائح الدم.

وأشار الأسير المحرر جعفر، إن سلطات الاحتلال لا تقدم أي علاج للأسرى المرضى الذين يعانون من ظروف صحية صعبة، وتكتفي ببعض المسكنات، لافتا إلى حالة الأسير الشاب عزمي سهل النفاع من جنين الذي هو بأمس الحاجة الى إجراء عملية بالفك لكن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وشدد على أن أوضاع الأسرى مأساوية، خاصة الأسرى القدامى، مطالبا باسم الحركة الأسيرة التحرك لإنقاذ حياة الأسرى والوقوف إلى جانبهم.

وكانت حركة فتح في مدينة جنين، نظمت حفل استقبال للأسير المحرر أحمد جعفر، ألقيت خلال الحفل عدة كلمات.