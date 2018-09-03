مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

اقتحم 52 مستوطنا، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

كما اقتحم المسجد ثلاثة عناصر من مخابرات الاحتلال، وأربعة ضباط من شرطة الاحتلال.