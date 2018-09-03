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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:02 - 03 سبتمبر 2018
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اقتحم 52 مستوطنا، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

كما اقتحم المسجد ثلاثة عناصر من مخابرات الاحتلال، وأربعة ضباط من شرطة الاحتلال.

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