"فلسطين اليوم" تكشف جهود تسيير رحلات العمرة من غزة

أكد رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، عوض أبو مذكور أنه حتى اللحظة لم يصدر أي تصريح من السلطات المصرية يسمح بمرور المعتمرين عبر بوابة معبر رفح لأداء العمرة في السعودية.

وقال أبو مذكر في تصريح خاص لـ " وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "نحن في انتظار أي قرار بذلك والجلوس مع الجانب المصري للتنسيق لرحلات العمرة والاتفاق على آلية سفر المعتمرين".

وأضاف قائلاَ: "العائق الوحيد أمامنا هي معبر رفح البري وعدم سماح السلطات المصرية للمعتمرين بالسفر لأداء العمرة في مكة المكرمة.

وناشد أبو مذكور، الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية بالتحرك العاجل لإنجاح موسم العمرة مع الجانب المصري وانهاء المشاكل العالقة بما يتعلق بفرض رسوم إضافية، ومنع سفر معتمري قطاع غزة.

وكان وزير أعلن رئيس بعثة الحج الفلسطينية وزير الاوقاف الشيخ يوسف ادعيس أنه سيتم قريبا إعادة تسيير رحلات العمرة في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة بعد انتهاء موسم الحج الحالي.

وبحث الوزير إدعيس -خلال موسم الحج- مع أصحاب شركات الحج والعمرة من قطاع غزة، تسيير رحلات العمرة من غزة إلى الديار الحجازية.

وقال إدعيس لموفد إن الاجتماع بحث الأمور الإدارية المتعلقة برحالات العمرة، التي ستقوم وزارة الأوقاف بالتعاون مع السفارة ووزارة النقل والمواصلات، بترتيبها مستقبلًا.

وأضاف "استمعنا في الاجتماع لمطالب العديد من شركات العمرة"، مشددًا على أن الوزارة لديها بروتوكول توقعه مع كل شركة، وبالتالي الشركة التي لم تلتزم بالبروتوكول المخصص من قبل الأوقاف سيكون للوزارة إجراءات بحقها.

من جهته، أكد اللوح متابعة الرئيس محمود عباس خروج حجاج بيت الله الحرام من أرض الوطن من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة إلى الديار الحجازية ومناطق أخرى من الشتات الفلسطيني.

وفي سياق منفصل، استهجن أبو مذكور، رفع الشركات المصرية رسوم السفر من معبر رفح حتى مطار القاهرة ذهاباً واياباً، خاصة على معتمري القطاع، وهو الأمر الذي لا يحصل على أي من المنافذ البرية المصرية. وبيّن أبو مذكور، أن الرسوم ارتفعت من 156 دولاراً إلى 560 دولاراً من معبر رفح إلى القاهرة، مشيراً إلى أنها تعود بالسلب على شركات الحج والعمرة في قطاع غزة. على حد قوله.

وذكر أبو مذكور أن رفع تكاليف النقل من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة الدولي سيعود بالسلب على حجاج قطاع غزة، إذ سيرفع من التكاليف الملقاة على عاتقهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

يذكر أن برنامج تسيير رحلات العمرة متوقف من غزة إلى الديار الحجازية، منذ تموز/ يوليو2014.