مشعشع : مدارس "الاونروا " تعمل كالمعتاد في القدس

قال الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سامي مشعشع، اليوم الاثنين، إن وكالة الغوث لم تتسلم أي معلومات أو إخطار بخصوص الخطة التي أعلن عنها رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات لوقف أنشطة "الأونروا" في المدينة.

وأضاف مشعشع، "تؤكد الوكالة أن مدراسها وخدماتها الحيوية الأخرى في المدينة المقدسة ما زالت تعمل".

يذكر أن بركات أعلن في تصريحات صحفية أن "لديه خطة لإخراج (الأونروا) من مدينة القدس"، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق مدارس "الأونروا"، والسماح للمقيمين باختيار المدارس التي يمكنهم إرسال أطفالهم إليها، وسيكون لديهم الفرص ذاتها مثل 99% من سكان القدس".

وادعى بركات "إن الأونروا كانت مذنبة في الحد من التنمية في القدس، إلى جانب منحها صفة اللاجئ لأحفاد الفلسطينيين الذين فرّوا من إسرائيل في عام 1948"، حسب قوله.

وتأتي تصريحات بركات في ظل الهجمة التي تشنها الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية المتطرفة على الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث أعلنت الولايات المتحدة رسمياً يوم الجمعة أنها لن تمول الأونروا من الآن فصاعدًا.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار، قائلاً إن إسرائيل "تدعم التحرك الأمريكي"، وبقاء وضع اللاجئين الذي تمنحه "الأونروا" للفلسطينيين "هو أحد العقبات الرئيسية التي تطيل أمد الصراع. سيكون من الأفضل تحويل الأموال إلى منظمات أخرى تعمل نيابة عن السكان "بدلاً من الحفاظ على وضعهم كلاجئين". حسب قوله.