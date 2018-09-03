خفض خدمات التعليم يطال مدارس "الأونروا" في الأردن

ينتظر قرابة 400 طالب وطالبة لاجئًا من الطلبة الجدد من أبناء اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات وحولها قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للالتحاق بمقاعدهم ضمن مدارسها في السنة الدراسية الجديدة.

وحسب صحيفة" الغد" الأردنية، فإن هذا الحال يأتي بعد أن كانت تجري العادة في السنوات السابقة على صدور القرار وهم على مقاعد الدراسة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة في "أونروا"، أن هذا الإجراء الجديد يأتي في ظل تخفيض الخدمات التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، على أثر القرارات الأميركية المتتالية المضادة لعمل الوكالة واستمرار مهامها وولايتها.

وأوضحت أن "هؤلاء الطلبة دأبوا على انتظار قرار إدارة الوكالة بالموافقة على التحاقهم بمدارسها وهم على مقاعدهم الدراسية، خلافاً للإجراء الأخير، ما أحدث حالة من الربكة والقلق بين صفوفهم".

وأمس نظمت فعاليات شعبية من مختلف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة الأردنية اعتصاماً حاشداً لمدة ساعة أمام مبنى رئاسة وكالة الغوث الدولية "أونروا"، احتجاجاً على قرار الإدارة الأميركية وقف تمويل ميزانية الوكالة، ولتأكيد “التمسك بحق العودة.