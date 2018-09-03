السعودية تحدد موعد بداية موسم العمرة

أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا عن موعد بداية موسم العمرة 1440 الذي يوافق مع العامين الميلاديين 2018-2019 وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة الحج والعمرة السعودية.

وقالت الوزارة أن بداية موسم العمرة سيبدأ مع أول أيام شهر المحرم 1440، وسيستمر موسم العمرة لمدة عشرة شهور كاملة، ويأتي هذا القرار لتكون بداية الموسم من أول المحرم بدلا من أول صفر مثل السنين السابقة، ويأتي تقديم موعد بداية العمرة طبقًا لخطة وبرنامج المملكة 2030 والذي يهدف إلى زيادة أعداد المعتمرين القادمين للمملكة مع توفير أفضل الخدمات وفي أوقات قياسية.

ومع إعلان بداية موسم العمرة 1440 أكدت وزارة الحج والعمرة إنه سيتم تسهيل إجراءات دخول المعتمر من كل منافذ المملكة الجوية والبحرية والبرية ليدخل المعتمر خلال دقائق معدومة بدلا من الفترة السابقة والتي تصل من 30 دقيقة حتي 40 دقيقة خلال السنين الماضية، هذا وقد تم توجية وزارة الداخلية ببدء إصدار تأشيرات العمرة مع بداية العام الجديد.

هذا ويهدف برنامج المملكة 2030 إلى زيادة عدد المعتمرين، يذكر أن المشاركين في موسم العمرة الماضي القادمين للسعودية بلغ عددهم 7 مليون، والهدف ضمن الرؤية المستقبلية أن يكونوا 15 مليون معتمر في 2022، على أن يكون عدد المعتمرين في 2030 هو 30 مليون معتمر، هذا وقد بدأت شركات السياحة الدينية في كل دول العالم الآن الإعلان عن برامج وأسعار العمرة 1440 حيث تتنافس تلك الشركات على تقديم أفضل الأسعار مع الحجز في أفضل فنادق مكة والمدينة، وأفضل شركات النقل والطيران من وإلى السعودية، وشركات النقل الداخلي بمكة والمدينة.