غزة: "العمل الزراعي" تعيد الحياة لـ 1000 دونم

تمكن العمل الزراعي من إعادة الحياة الى ما يقارب من 1000 دونم زراعي بعد توفير مياه الري اللازمة لزراعة هذه المساحة.

وقال بيان صادر عن العمل الزراعي انه بعد 8 شهور متتالية من العمل وبإشراف ومتابعة من قبل مهندسين مختصين من الاتحاد فقد انتهى العمل من إعادة تأهيل وتشغيل 5 آبار زراعية في مناطق مختلفة من القطاع بالإضافة الى تزويد أحد هذه الآبار في منطقة عبسان بخدمة الطاقة الشمسية للحد من مشكلة الكهرباء.

يذكر ان هذه الآبار قد تعرضت الى تدمير كبير نتيجة الاعتداءات المتواصلة للاحتلال خلال السنوات الماضية، وهو ما أدى الى حرمان مئات الأسر من زراعة أراضيهم التي كانت تعتمد على هذه الآبار في ري المزروعات، والذي بدوره أثر على الحالة والوضع الاقتصادي لهذه الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيس وأساسي للدخل.

ومع انتهاء العمل في تأهيل الآبار المدمرة وإعادة ضخ المياه للأراضي الزراعية فإن ما يقارب 100 أسرة زراعية عادت لزراعة أراضيها واستغلالها بعد أن تم حرمانها من ذلك، وترك ذلك انطباع وشعور بالفرحة لدى هذه الأسر والتي تتوقع أن يطرأ تحسن على واقعها الاقتصادي نتيجة إعادة زراعة أراضيها.

وتأتي عملية تأهيل وإعادة تشغيل الآبار الزراعية ضمن مشروع (دعم صمود المزارعين والصيادين ومربي الاغنام في قطاع غزة) والذي ينفذه اتحاد لجان العمل الزراعي بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام وبتمويل من المساعدات العالمية- كندا.