كم لتراً استهلك الحجاج من "ماء زمزم" هذا الموسم؟

أكثر من 25 مليون لتر من ماء زمزم أوصلها مكتب الزمازمة الموحد للحجاج منذ بدء موسم الحج وحتى العشرين من ذي الحجة الحالي .

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة الموحد عبدالهادي عبدالجليل زمزمي مبينا أنه تم توزع أكثر من 24.8 مليون لتر بواسطة مجموعات الخدمات الميدانية على الحجاج بمقار سكنهم بمكة المكرمة .

فيما تم توزيع أكثر من 419 ألف لتر على الحجاج بمجموعات التوجيه بمكة المكرمة ، وتوزيع أكثر من 123 ألف لتر على الحجاج بمجموعات التفويج بمكة المكرمة ، وتم توزيع 1190 لترا على الحجاج بمجموعات الفرادى .

وأكد الزمزمي أن المكتب سيواصل تقديم خدماته للحجاج بكل من مكة المكرمة ومركزي التفويج ومركز الفرادى حتى نهاية أعمال موسم الحج وفقا للخطة المعدة لذلك .