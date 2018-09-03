ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

كم لتراً استهلك الحجاج من "ماء زمزم" هذا الموسم؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:44 - 03 سبتمبر 2018
زمزم زمزم
مشاركة

أكثر من 25 مليون لتر من ماء زمزم أوصلها مكتب الزمازمة الموحد للحجاج منذ بدء موسم الحج وحتى العشرين من ذي الحجة الحالي .

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة الموحد عبدالهادي عبدالجليل زمزمي مبينا أنه تم توزع أكثر من 24.8 مليون لتر بواسطة مجموعات الخدمات الميدانية على الحجاج بمقار سكنهم بمكة المكرمة .

فيما تم توزيع أكثر من 419 ألف لتر على الحجاج بمجموعات التوجيه بمكة المكرمة ، وتوزيع أكثر من 123 ألف لتر على الحجاج بمجموعات التفويج بمكة المكرمة ، وتم توزيع 1190 لترا على الحجاج بمجموعات الفرادى .

وأكد الزمزمي أن المكتب سيواصل تقديم خدماته للحجاج بكل من مكة المكرمة ومركزي التفويج ومركز الفرادى حتى نهاية أعمال موسم الحج وفقا للخطة المعدة لذلك .

متعلقات