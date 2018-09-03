لليوم الثاني: الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

يواصل الشيخ المجاهد خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، رفضاً لاستمرار اعتقاله اللامشروع والتعسفي، حيث أنه على موعد يوم الأربعاء المقبل لعقد جلسة جديدة للنظر في القضية الموقوف على إثرها في سجون الاحتلال.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس، أن الاحتلال عمد تجنب اعتقال الشيخ على ذمة الاعتقال الإداري كما حدث في المرات السابقة، لأنه يدرك جيداً موقف الشيخ المشروع من ذلك القرار.

وأضافت أن الاحتلال أوقف عدنان على ذمة قضية وتوجيه لائحة اتهام صورية ملفقة ببعض التهم للشيخ خضر عدنان وماطلت محاكم الاحتلال في الفصل في القضية، هذا كله دون تقديم أي ضمانات لعدم تحويله للاعتقال الإداري بعد انتهاء الحكم في قضيته، مما بدا واضحاً وجلياً أن الاحتلال بفعلته هذه وكأنه وجه الشيخ للاعتقال الإداري ولكن بشكل مبطن.

ويعد الشيخ عدنان مفجر معركة الأمعاء الخاوية ضد الاعتقال الإداري لجأ منذ يوم أمس الأحد الموافق 02/09/2018، للإضراب المفتوح عن الطعام مطالباً بحقه المشروع في الحرية الكاملة شأنه شأن أي أسير في سجون الاحتلال.

والشيخ خضر عدنان من بلدة عرابة قضاء جنين شمال الضفة الغربية، فجر معركة الإرادة معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي وحقق انتصاراً نوعياً في كلا الإضرابين تكلل برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية، وهو اليوم يخوض هذه المعركة منفرداً للمرة الثالثة على التوالي مطالباً بحقه المشروع في الحرية.

وتمنت مؤسسة مهجة القدس، أن يحمي الله الشيخ المجاهد خضر عدنان وأن يعينه في إضرابه المفتوح عن الطعام وأن يكلل خطوته المباركة بالانتصار المتمثل في الحرية القريبة والعاجلة.

ودعت كافة جماهير شعبنا المجاهد لمساندة الشيخ الأسير خضر عدنان وكافة المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وتمنت على المؤسسات المحلية والدولية الاهتمام بأوضاع المعتقلين المضربين وتسليط الضوء على قضيتهم في زحمة الأحداث والأخبار المتسارعة، لتفويت الفرصة على المحتل في الاستفراد بهم.