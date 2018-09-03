مهجة القدس: الأسير نضال حازم يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقدس للـشـهـداء والأسـرى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت مساء أمس عن الأسير المجاهد نضال أمين زيدان حازم (24 عاماً) من مخيم جنين قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد اعتقال دام أحد عشر شهراً.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 27/09/2017م؛ وأصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة اثنا عشر شهراً بتهمة القيام بنشاطات في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر نضال حازم ولد بتاريخ 15/08/1994؛ وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر نضال حازم وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.