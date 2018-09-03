الرئيس الفلبيني يصل "إسرائيل"

وصل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، إلى "إسرائيل"، في أول زيارة للدولة العبرية، حسب صحيفة (يديعوت احرونوت) العبرية.

وتأتي زيارة الرئيس الفلبيني لإسرائيل في اطار جولة تشمل الأردن أيضاً.

وكان دوتيرتي قد صرح، قبل مغادرته العاصمة الفلبينية، إنه سوف يؤكد ويجدد العلاقات مع الدولتين، حيث يعيش ويعمل نحو 76 ألف مواطنا فلبينيا.

وقال دوتيرتي "أغادر اليوم للقيام بجولة تاريخية تبرز رؤية دولتنا في أن تكون عضو مسؤول بالمجتمع الدولي، الفلبين دولة صديقة للجميع وليس لديها أعداء".

وأوضح دوتيرتي (73 عاما) أن أجندة مباحثاته على رأسها الاطمئنان على وضع الفلبينيين في الدولتين، قائلا " هناك وجود لوضع متقلب في المنطقة وعلينا أن نتأكد أن مواطنينا يحظون بالرعاية الكاملة".

وأضاف دوتيرتي أنه سوف يسعى في الدولتين لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن وتطبيق القانون والتنمية الاقتصادية والتجارة والاستثمارات والعمالة.

وسوف يلتقى دوتيرتي في إسرائيل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس رؤوفين ريفلين، كما سوف يشهد توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون.

وتستمر زيارة دوتيرتي لإسرائيل حتى الأربعاء المقبل، حيث سوف يسافر إلى لأردن حتى الثامن من الشهر الجاري.